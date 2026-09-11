¿Quién animará Mucho Gusto? Neme y Karen dan nombres de quiénes podrían reemplazarlos durante sus vacaciones

11 sept. 2026 - 11:55 hrs.

La mañana de este viernes, el tema del momento se tomó Mucho Gusto: ¿Quién reemplazará a José Antonio Neme y Karen Doggenweiler? Y es que no es para menos, ya que en todos los portales de farándula se abordó la noticia.

Sin ánimos de hacerse los desentendidos, los protagonistas de toda esta historia decidieron sacar la voz y hablar sobre cada uno de sus posibles reemplazos.

¿Quién reemplazará a Neme y Karen?

Fue así que, con Marianne Schmidt en el estudio, Neme y Karen discutieron las especulaciones de la prensa sobre quiénes ocuparán el rol de animador durante sus viajes al sudeste asiático y Francia, respectivamente.

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Lo primero que hizo José Antonio fue descartar ser la supuesta "mano negra" que supuestamente estaría interviniendo en la decisión.

Tras ello, comenzaron a soltar nombres que podrían quedar a cargo de Mucho Gusto: Julio César Rodríguez, Tonka Tomicic, Danilo Villegas, Rodrigo Sepúlveda, Gonzalo Ramírez, entre otros.

Contrario a lo que esperaba, Marianne Schmidt fue directamente interrogada por Neme y Karen, y es que, al ser quien suena más fuerte para quedarse al mando, quisieron saber a qué persona prefería a su lado.

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