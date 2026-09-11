¿Picó o no picó? Darynka Marcic acepta desafío y se atreve a probar picante pebre durante despacho en Peñaflor

11 sept. 2026 - 10:50 hrs.

Las sopaipillas y el pebre son algunos de los infaltables en la mesa de los chilenos durante Fiestas Patrias. Y cómo no, si además de ser preparaciones propias de nuestro país, son el complemento perfecto entre ellas.

En la previa de este 18 de septiembre, la periodista Darynka Marcic fue junto a Mucho Gusto hasta el Parque Municipal El Trapiche de Peñaflor, donde se preparan para las celebraciones.

El desafío dieciochero de Darynka Marcic

En el lugar, la recibió el propio alcalde Rodrigo Cornejo con una presentación de baile, artesanos y, cómo no, con deliciosa comida que corrió por parte de La Picá del Ciclista.

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Precisamente, una de las tantas preparaciones que estaban disponibles para el paladar de Darynka eran las sopaipillas y un pebre que, de solo mirar, ya te hacía sentir ese picor en la boca.

Bajo ese contexto, es que el jefe comunal desafió a la reportera a probar el pebre, algo que aceptó sin titubeos.

Con una sopaipilla recién calentada, Dary procedió a echarle de esta salsa tan chilena para luego darle un mordisco: "Está picante, pero exquisito", afirmó.

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