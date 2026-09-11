Escaparon por un orificio y nadaron 50 minutos: Chilenos sobrevivieron a explosión de ferry en Filipinas

11 sept. 2026 - 11:15 hrs.

Las vidas de Tábata Jara y Lucas Jofré no volverán a ser las mismas luego de vivir en carne propia la fatal explosión del ferry "MV June Auster" en Filipinas.

Fue el pasado miércoles cuando la embarcación se incendió repentinamente mientras transportaba 124 pasajeros, entre los que se encontraban la pareja de chilenos.

Así se salvó pareja de chilenos en Filipinas

A causa de la emergencia, cinco personas fallecieron, más de 80 se encuentran desaparecidas y 43 fueron rescatadas, entre ellas Tábata y Lucas.

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La pareja de chilenos salvó de milagro y es que, según sus cercanos han relatado a otros medios de comunicación, escaparon por un orificio de una cortina que lograron romper.

Tábata y Lucas nadaron por cerca de 50 minutos en el mar hasta que un grupo de rescatistas los encontró y trasladó hasta tierra.

Ambos sufrieron quemaduras en distintas partes del cuerpo y perdieron sus pertenencias, entre ellas ropa, comida, documentos, celulares y dinero.

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