"Como no gané...": Neme sorprende a Karen Doggenweiler con tierno regalo por Fiestas Patrias

10 sept. 2026 - 10:15 hrs.

José Antonio Neme sorprendió este jueves a Karen Doggenweiler con un tierno regalo para Fiestas Patrias, y que, según aseguró, tiene un especial significado.

En medio del pronóstico del tiempo de Jaime Leyton, el conductor de Mucho Gusto llamó repentinamente a producción para que le acercaran su bolso.

Fue así que, mientras sacaba una caja del interior, relató que "si ganaba el Rey Guachaca iba a regalar una banderita, pero como no gané, te la voy a regalar a ti, Karen".

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"Todos tenemos que estar orgullosos de nuestro país y bandera", agregó en momentos que colocaba el prendedor a la comunicadora.

Sobre el final, José Antonio volvió a bromear con su derrota en la Cumbre Guachaca y mandó cariñosos saludos a Daniel Fuenzalida, quien se quedó con la corona.

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