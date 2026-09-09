"¿Tenemos que esperar llegar a La Haya?": Neme cuestiona manejo del Gobierno ante polémica con Argentina

09 sept. 2026 - 12:00 hrs.

La mañana de este miércoles, José Antonio Neme cuestionó la forma en que el gobierno liderado por el presidente José Antonio Kast ha manejado, de momento, la reciente controversia con Argentina por la soberanía del Estrecho de Magallanes.

En diálogo con el excanciller Ignacio Walker, el conductor de Mucho Gusto manifestó que históricamente el Estado chileno ha "subestimado a nuestros vecinos" en cuanto a problemas limítrofes.

Los cuestionamientos de Neme

"Nos han explotado las bombas en la cara, o sea, cuando ya nos han dado 3, 4, 5, hasta 25 señales de que tienen intereses sobre nuestro territorio, recién nos damos cuenta de que tenemos un tema y terminamos en La Haya", sostuvo.

Mega

"¿Tenemos que esperar llegar a La Haya?", planteó Neme, quien además destacó que los países no van a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) “de un viernes para el lunes, sino que se construyó un relato durante décadas”.

José Antonio recordó la demanda que realizó Perú años atrás, señalando que hubo "infinitas manifestaciones de autoridades de que había temas de mar y nadie contestaba".

Todo sobre José Antonio Neme