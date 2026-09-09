Tenso cruce entre Castro y Edwards por interpelación a canciller: "Ha tenido una actuación bastante débil"

09 sept. 2026 - 12:45 hrs.

Un tenso momento se vivió entre los senadores Juan Luis Castro (PS) y Rojo Edwards (Republicano) por la interpelación fijada contra el canciller, Francisco Pérez Mackenna.

Desde las afueras del Congreso en Valparaíso, los parlamentarios se congregaron para conversar con el panel sobre la interrogación del secretario de Estado, donde se espera consultar, por ejemplo, por la polémica sobre el Estrecho de Magallanes.

El cruce por interpelación a canciller

Fue en ese contexto, cuando el senador oficialista reiteró su molestia por la interpelación, destacando que "esta es la primera vez en la historia, en los 21 años que existe esta herramienta, que se realiza y que nunca la utilizamos nosotros".

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Asimismo, calificó de "inoportuna" la acción si es que no se garantiza que "las preguntas que se le van a hacer no van a ir en dirección de materias que son tan sensibles como la soberanía".

Dicha postura no le pareció correcta al senador Castro, quien manifestó que "aquí parece que los antipatriotas son los que simplemente le quieren hacer algunas preguntas al canciller, y parece que nadie se da cuenta que el canciller ha tenido una actuación bastante débil en las últimas semanas".

El parlamentario opositor cuestionó que el Gobierno no se haya pronunciado por las palabras del presidente argentino, Javier Milei, así como tampoco para los dichos de autoridades trasandinas por el control del Estrecho de Magallanes.

Por último, aclaró que no se realizó una acusación constitucional a Pérez Mackenna, sino que solo se trata de una interpelación para conocer la postura del Gobierno en materias internacionales.

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