"La Fonda del Mago" se roba las miradas: Así se preparan en la Fiesta Criolla Sporting para Fiestas Patrias

09 sept. 2026 - 13:45 hrs.

A poco más de una semana de Fiestas Patrias, comenzaron los preparativos en la tradicional Fiesta Criolla Sporting, evento viñamarino que año a año reúne a miles de personas.

Un equipo de Mucho Gusto liderado por la periodista Kathy Ibáñez se trasladó hasta la ciudad de Viña del Mar, precisamente para conocer las novedades que se esperan para este 18 de septiembre.

Fiesta Criolla Sporting

Si bien la mayoría de las fondas también están con su estructura inicial, el buen ambiente ya se siente con música, risas y con uno que otro adelanto de los precios que se podrán encontrar.

Mega

Y, como se sabe, la creatividad y la picardía del chileno son características de estas celebraciones. Es así que surgen nombres que sacan más de una risa.

En dicho contexto, Kathy encontró a la que sin duda destacará durante estas Fiestas Patrias, y es que sus dueños se pusieron al tanto de la contingencia nacional y farándula, nombrando su fonda como: "La Gala del Mago".

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