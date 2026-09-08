Camioneta fue arrastrada por las olas en caleta Duao: Pescadores se organizaron para rescatarla

08 sept. 2026 - 10:25 hrs.

En las últimas horas se difundió un video en redes sociales de una camioneta arrastrada en la comuna de Licantén, Región del Maule.

De acuerdo a información recopilada por VLN Radio, el hecho tuvo lugar en la caleta Duao, cerca de Iloca.

Su conductora habría estado cargando jibia cerca del mar cuando el vehículo se desenganchó, siendo arrastrado por las olas.

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Ante la emergencia, pescadores artesanales de la misma caleta se organizaron y participaron en el rescate de la camioneta desde el borde costero.

Afortunadamente, la conductora ni ninguna otra persona resultó lesionada tras el incidente.

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