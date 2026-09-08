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¿Llueve este martes? Anticipan la hora con mayor probabilidad de precipitaciones en la Región Metropolitana

  • Por Sebastián Paillafil

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, adelantó en qué momento de este martes 8 de septiembre está la probabilidad de precipitaciones en la Región Metropolitana.

Y es que, según informó en Mucho Gusto, un núcleo frío en altura afectará desde la parte sur de la Región de Antofagasta hasta la capital.

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¿A qué hora llueve en la Región Metropolitana?

"En gran parte de Santiago el cielo está despejado. En la medida que avance el día, va a ir desarrollándose nubosidad y en la tarde vamos a terminar con cielo prácticamente nublado", indicó.

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De acuerdo a la proyección de Sepúlveda, en la noche aparece la probabilidad de chubascos en la Cordillera de los Andes, desde la parte sur de la Región de Antofagasta hasta la Región Metropolitana.

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Además, el experto apuntó que "en sectores de precordillera algo podría caer en la noche, de martes a miércoles".

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