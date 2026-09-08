¿Llueve este martes? Anticipan la hora con mayor probabilidad de precipitaciones en la Región Metropolitana

08 sept. 2026 - 09:45 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, adelantó en qué momento de este martes 8 de septiembre está la probabilidad de precipitaciones en la Región Metropolitana.

Y es que, según informó en Mucho Gusto, un núcleo frío en altura afectará desde la parte sur de la Región de Antofagasta hasta la capital.

¿A qué hora llueve en la Región Metropolitana?

"En gran parte de Santiago el cielo está despejado. En la medida que avance el día, va a ir desarrollándose nubosidad y en la tarde vamos a terminar con cielo prácticamente nublado", indicó.

Mega

De acuerdo a la proyección de Sepúlveda, en la noche aparece la probabilidad de chubascos en la Cordillera de los Andes, desde la parte sur de la Región de Antofagasta hasta la Región Metropolitana.

Además, el experto apuntó que "en sectores de precordillera algo podría caer en la noche, de martes a miércoles".

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