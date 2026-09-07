Esta habría sido la razón por la que hombre confesó crimen de Mariana Sepúlveda 18 años después

07 sept. 2026 - 12:50 hrs.

Impacto generó la confesión de un hombre de 42 años que aseguró ser el autor del crimen de Mariana Sepúlveda, joven de 19 años que en agosto de 2008 fue reportada como desaparecida.

El sujeto, identificado como Ghislaín Jesús Quiroz Carrizo, llegó hasta la Quinta Comisaría de Conchalí, donde afirmó que interceptó a la víctima para hacerla ingresar a su vivienda.

En el lugar habría discutido con Mariana, conflicto que habría terminado con la muerte de la joven, a quien enterró en su propia casa. Cinco años después, en 2013, habría decidido exhumar los restos y lanzarlos a la basura.

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La razón detrás de la confesión

De acuerdo a los primeros antecedentes, la confesión del hombre se habría debido al sentimiento de culpa y porque no quería morir sin contar lo ocurrido.

A lo anterior, se sumó el antecedente de que hace unas semanas habría sufrido un accidente cardiovascular, por lo que temía que a su vida no le quedaba mucho.

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