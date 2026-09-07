Vuelve la lluvia a Santiago: Estos son los días en que caerán precipitaciones esta semana

07 sept. 2026 - 09:15 hrs.

Tras días auténticamente primaverales, la lluvia podría regresar a Santiago durante esta semana, aunque con características débiles a diferencia de eventos anteriores.

Por lo menos así lo adelantó el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, quien enfatizó el cambio de las condiciones atmosféricas que comenzarán a producirse en los próximos días.

¿Cuándo vuelve la lluvia?

El especialista detalló en Mucho Gusto que el martes comienza a manifestarse en la cordillera de la zona norte y centro norte "una vaguada en altura que podría dejar el martes precipitaciones desde sectores de Antofagasta hasta la Región Metropolitana".

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Sin embargo, será el miércoles en la noche cuando el centro de Santiago, cuando "pueden caer unos chispones", aunque nada importante.

Mientras que el día jueves en la tarde aparece la probabilidad de chubascos, la cual se mantendrá hasta el viernes. Eso sí, Sepúlveda aclaró que se trata de "esas nubadas que caen por sectores y momentos", afirmando que también se podrían presentar algunas tormentas eléctricas.

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