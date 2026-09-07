Con tizas, pinturas y cuerdas: Familias comienzan a demarcar terrenos para La Pampilla 2026

07 sept. 2026 - 09:45 hrs.

Por estos días son varias las familias coquimbanas que han llegado hasta La Pampilla para continuar con la tradición de demarcar los espacios a ocupar en la explanada para la gran fiesta de este año.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, se trasladó hasta la Región de Coquimbo para constatar que diversas personas ya agarraron sus tizas, pinturas y cuerdas para delimitar sus terrenos.

La Pampilla 2026

La anticipada preparación no es para menos, ya que en esta edición de La Pampilla serán tres días para celebrar, el 18, 19 y 20 de septiembre, y con una parrilla cargada de reconocidos artistas, lo que podrás ver por las pantallas de Mega.

Mega

Se espera que, al igual que otros años, cerca de 40 mil personas lleguen hasta el sector alto de Coquimbo para la llamada "Fiesta Más Grande de Chile".

Este es el caso de la familia Díaz, comerciantes locales que, con pala en mano y el infaltable café a la vena, preparan su sitio para instalarse durante Fiestas Patrias.

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