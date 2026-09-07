"La pérdida es total": Incendio destruye Hotel Alto Nevados de Chillán y obliga evacuación de 150 personas

07 sept. 2026 - 10:20 hrs.

Durante la tarde del domingo se reportó un incendio en el Hotel Altos Nevados, ubicado en el sector de las Termas de Chillán, en la Región de Ñuble.

Según los antecedentes recopilados, las primeras llamas afectaron al último piso del recinto, sin embargo, rápidamente se propagó al resto de la estructura, obligando la evacuación de trabajadores y huéspedes.

Devastador incendio

Voluntarios de Bomberos de San Ignacio, Pinto, Chillán y otras localidades acudieron al lugar para combatir la emergencia que se dificultó por la presencia del viento puelche.

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El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, explicó en Mucho Gusto que "la pérdida del hotel es total. Producto del viento que se levantó en el lugar, las llamas de fuego eran bastante altas y, por lo tanto, bomberos en algún minuto se tuvieron que replegar y eso implicó también que ya no se pudo recuperar parte de la estructura".

Asimismo, cuantificó en 150 las personas evacuadas por el incendio, entre trabajadores y huéspedes que perdieron todas sus pertenencias. Por lo mismo, indicó que personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizará un catastro para ayudar con los papeles migratorios.

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