Ministro Arrau y confesión por muerte de Mariana Sepúlveda: "Nada va a reparar el sufrimiento de la familia"

07 sept. 2026 - 11:30 hrs.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió esta mañana a la confesión de un hombre de 42 años que aseguró ser el autor de la desaparición y muerte de Mariana Sepúlveda, joven desaparecida hace 18 años.

El sujeto llegó hasta la Quinta Comisaría de Conchalí para confesar ante Carabineros que tuvo responsabilidad en el crimen ocurrido en agosto de 2008.

La reacción de ministro Arrau tras confesión

Ghislaín Jesús Quiroz Carrizo, como fue identificado, era vecino de Mariana y tenía 24 años cuando la habría interceptado en momentos en que la víctima iba al colegio.

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Arrau conversó con los medios de comunicación, donde apuntó que la investigación está en desarrollo, y que más allá de la confesión, "nada va a recomponer, a reparar el sufrimiento de la familia".

"Ojalá la investigación se lleve a cabo, al menos para algo más de tranquilidad o de respuesta al menos", sostuvo.

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