Giro en caso de Mariana Sepúlveda: Hombre confiesa crimen de joven después de 18 años

07 sept. 2026 - 11:20 hrs.

Un importante giro tuvo el caso de Mariana Sepúlveda, joven de 19 años que desapareció en Conchalí en agosto de 2008, luego de que un hombre se presentara ante Carabineros para confesar su responsabilidad en el hecho.

Fue durante la tarde del domingo cuando un sujeto de 42 años, identificado como Ghislaín Jesús Quiroz Carrizo, llegó hasta la 5° Comisaría de Conchalí, donde entregó antecedentes sobre el crimen cometido hace 18 años.

Testimonio de hombre

De acuerdo con el testimonio del sospechoso, era vecino de Mariana y vivía a solo tres casas de distancia, afirmando que cuando él tenía 24 y ella 19 años mantuvieron una relación sentimental secreta.

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El día de la desaparición interceptó a la joven y la hizo ingresar a la fuerza a su domicilio. Habrían mantenido una discusión que terminó con la muerte de Sepúlveda.

Uno de los antecedentes más estremecedores es que habría mantenido enterrados los restos de la víctima en su vivienda y, cinco años después, en 2013, los exhumó y los puso en la basura.

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