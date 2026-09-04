"Espérate que agarre vuelo": Karen Doggenweiler saca su modo fan con Luciano Pereyra en Mucho Gusto

04 sept. 2026 - 13:40 hrs.

La tarde de este viernes, Karen Doggenweiler mostró todo su fanatismo por Luciano Pereyra con una escena que quedará plasmada en los registros de Mucho Gusto.

Todo ocurrió durante la visita del cantante argentino en el matinal de Mega, donde la conductora se tomó una licencia que cualquiera haría al tener a su artista favorito en frente.

"Perdón, señor director, que me ponga de pie, pero quiero saludarlo como corresponde", dijo Karen mientras se posicionaba al fondo del estudio ante la mirada atenta de José Antonio Neme.

Mega

No bastó que la periodista dijera una palabra más para que Luciano Pereyra se colocara de pie y abriera sus brazos.

"Espérate que agarre vuelo", fueron las últimas palabras de Karen antes de correr y saltar a los brazos del argentino, quien giró hasta más no poder.

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