El descargo de Neme ante dichos de Milei en Chile por Allende: "Hace gárgaras con el dolor de otra persona"

04 sept. 2026 - 10:20 hrs.

El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, se refirió este viernes en Mucho Gusto a los controversiales dichos del mandatario argentino Javier Milei sobre el derrocamiento del expresidente Salvador Allende.

En el discurso de apertura del Foro Madrid, afirmó que, tras la caída "del comunista Allende, Chile entró en un periodo de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años. Y gracias a ello, Chile fue, sin lugar a dudas, la envidia en términos económicos de toda la región".

El desahogo de Neme

Ante estas declaraciones, el comunicador comenzó asegurando que "aquí se le dio el espacio para que hiciera una brutalidad. Independiente de la interpretación histórica que uno tenga, pero a mí no se me pasaría por la cabeza irme a parar a la capital de ningún país a interpretar la historia de ese país".

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En esa línea, calificó que las palabras de Milei fueron "una falta de tacto y delicadeza" tremenda de su parte. Sin embargo, indicó que "me preocupa más la falta de criterio de quienes le dieron espacio aquí".

José Antonio Neme enfatizó que él, sin tener ninguna afiliación política y tampoco una relación directa con las desapariciones de la dictadura, "tengo sentido de historia. Entonces, que se le haya dado el espacio al presidente de Argentina para básicamente trapear el piso, me parece abominable".

"Me emociono porque uno, como periodista, ha conocido muchas historias de personas que nunca más vieron a su gente, y hacer gárgaras con el dolor de otra persona, aunque tú no estés de acuerdo con la circunstancia, aunque tú no lo entiendas históricamente", agregó.

Neme manifestó que "venga un presidente a decir, básicamente, que esas muertes dan exactamente lo mismo y que eso nos abrió la puerta al desarrollo económico; a mí me parece que es una cosa espantosa".

"De Milei no puedo esperar mucho, pero me da pena que se le haya abierto acá la posibilidad de hacerlo, y me da pena la gente que estaba ahí aplaudiendo. ¿Qué calidad de persona son? Personas chilenas que ante esas palabras se reían y aplaudían; eso me parece abominable", arremetió.

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