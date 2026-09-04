A días de Fiestas Patrias: Fonda del Parque O'Higgins abre oportunidades de trabajo

04 sept. 2026 - 09:35 hrs.

Comenzó la cuenta regresiva para Fiestas Patrias, un fin de semana largo donde los chilenos estaremos concentrados en una sola cosa: festejar hasta más no poder.

Uno de los puntos neurálgicos de las celebraciones es la tradicional Fonda del Parque O’Higgins, donde ya se comienzan a levantar las estructuras para recibir a un mar de gente entre el 17 y 20 de septiembre.

Oferta de trabajos en Fonda del Parque O'Higgins

Como es costumbre, esta instancia también es una oportunidad de trabajo para miles de personas. Y es que las fondas no solo son símbolo de festejo, sino también de empleos.

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Al respecto, la periodista Daniela Valdés destacó que los fonderos comenzaron a armar sus stands, por lo que la mano de obra es necesaria. Según indicó, se contempla un pago de $35.000 más almuerzo por jornada para el armado de las fondas.

Además, hay puestos de trabajo para trabajar en las parrillas, barras, cocinas y mucho más, por $50.000 el día.

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