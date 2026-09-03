Tribunal aclara polémica por arresto domiciliario de Camilo Huerta: No fijó un OXXO como domicilio

03 sept. 2026 - 12:55 hrs.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago confirmó que Camilo Huerta informó otra ubicación para cumplir su medida cautelar de arresto domiciliario total, desestimando que haya sido un local OXXO de la comuna de Ñuñoa.

Y es que en las últimas horas, se dio a conocer que personal de Carabineros concurrió al domicilio que el chico reality habría fijado durante su audiencia de formalización en el caso de dispensario de marihuana: un local comercial.

Tras esto, remitió un informe al tribunal donde se acusó el incumplimiento de la medida cautelar de Huerta, lo que causó revuelo público.

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Sin embargo, el propio tribunal señaló que dicho lugar no corresponde al domicilio que el preparador físico informó para cumplir su medida cautelar.

En concreto, Huerta fijó la casa de sus padres en la comuna de Estación Central como lugar para ejecutar su arresto domiciliario total.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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