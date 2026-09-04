Con paya incluida: Alejandro Sepúlveda se la juega con pronóstico de lluvias para Fiestas Patrias

04 sept. 2026 - 09:20 hrs.

A solo semanas de Fiestas Patrias, el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, realizó uno de sus pronósticos más esperados por todos los chilenos: la probabilidad de lluvias para el 18 de septiembre.

Y es que, por lo visto, este año las precipitaciones han sido el ingrediente principal. En ese contexto, la aparición de una que otra gota podría arruinar la planificación de las familias.

La paya de Alejandro Sepúlveda

Con todo esto en cuenta, Sepúlveda se aventuró a realizar su proyección para Fiestas Patrias. Sin embargo, lo hizo de una manera bien chilena: con una paya.

Fue así que, sacando un curioso papel de sus bolsillos y colocándose sus lentes para no comerse ninguna letra, comenzó:

Mega

"Que si llueve o no llueve para el 18, esa es la pregunta del minuto,

para contestarla ni siquiera me inmuto, tengo que salir jugando,

con chicas aquí no me ando, se la respondo enseguida,

aunque de ellos se me fuere la vida, me la juego y no miento,

al decirle que en la zona centro, con estudios y la pura verdad,

sepa que por el momento, para el 18, no llueve na".

La jugada de Alejandro sacó aplausos de José Antonio Neme y Karen Doggenweiler, quienes no solo celebraron la ausencia de lluvias, sino la paya tan bien hecha.

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