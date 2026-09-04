Alergias de primavera se adelantan por el clima: Experta entrega consejos para combatirlas y no fracasar

04 sept. 2026 - 11:10 hrs.

La doctora Susan Bueno, directora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y académica UC, conversó con Mucho Gusto sobre la pronta llegada de la primavera y con ello las tan temidas alergias.

Y es que, tal como ella misma lo calificó, la llegada de septiembre "fue impactante", producto del fuerte cambio de clima que trae la floración y la aparición de polen junto a alérgenos.

Alergia se adelantó

La académica señaló que "en términos de cuán lluvioso ha sido un año y también un poco el cambio climático ha producido que la estacionalidad muchas veces se adelante o incluso se extienda, y por lo tanto, dependiendo de la cantidad de tiempo que estén disponibles estos alérgenos, es el tiempo en que posiblemente muchas personas van a tener síntomas de alergia".

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Respecto a la forma de combatir este tipo de afectaciones, Bueno fue clara en descartar la automedicación de las personas, asegurando que "es muy importante que todo este tipo de medicamentos, sobre todo los que están asociados a la alergia, sean consultados al especialista".

"Es importante en términos de que, si uno tiene una historia de una alergia conocida a un alérgeno en la primavera, consultar con anticipación y comenzar a aplicarse estos medicamentos para que la exposición después no sea tan severa y el funcionamiento de estos medicamentos sea mucho más efectivo", aseveró.

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