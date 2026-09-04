Los marcan en bancos e ingresan a sus casas: Vecinos de Jardín Alto de La Florida con temor por ola de robos

04 sept. 2026 - 11:50 hrs.

Vecinos de Jardín Alto de La Florida están en pie de guerra contra la inseguridad. Viven con temor incluso al caminar por su barrio, porque los delincuentes los marcan al salir de los bancos y los siguen hasta sus viviendas para robarles.

Un video revisado en Mucho Gusto muestra a una persona caminando tranquilamente hacia su hogar, mientras que atrás de él un sujeto acompañado de un motociclista lo van siguiendo. En pocos segundos, lo aborda y le roba el dinero que había sacado de un banco a una cuadra del lugar.

Los vecinos ahora tienen miedo de ir, incluso, a retirar dinero de los cajeros automáticos. Para ellos, el banco, que antes era una comodidad para el barrio, ahora es un peligro.

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Si no los marcan, simplemente esperan a que los residentes lleguen a sus casas, tal como se aprecia en otras imágenes, donde se ve a dos jóvenes llegando a sus hogares cuando repentinamente se bajan dos antisociales de un vehículo gris estacionado y, con total tranquilidad, les quitan sus pertenencias.

Algunos delincuentes son aún más osados, ingresan de madrugada a locales y también a viviendas, incluso con personas en su interior.

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