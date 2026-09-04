Golpe al bolsillo: Cerca de un millón de hogares en Chile están morosos en cuentas de luz y agua

04 sept. 2026 - 12:45 hrs.

Según datos de gremios de las empresas de servicios eléctricos y sanitarios y de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, cerca de un millón de hogares registran mora en las cuentas.

En concreto, dichas familias se encuentran atrasadas en al menos una cuenta de los servicios de agua y luz en Chile.

Familias morosas

Estos números salen a flote a días de que entre en vigencia la Ley de Reconstrucción, que obliga a las empresas a reponer los servicios básicos a personas con cuentas impagas en caso de catástrofe en un plazo máximo de 48 horas.

Mega

Roberto Saa, editor de Economía de Meganoticias, manifestó que esta cifra se podría atribuir al complejo momento que vive la economía nacional, donde el desempleo alcanzó el 9,5%.

Recordemos también que, de acuerdo al Imacec de julio, la economía registró una caída de 1,5%, un duro golpe para las proyecciones que había para este año.

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