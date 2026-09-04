Con elenco completo y formato renovado: Los del Muro prometen show de ensueño en Gran Arena Monticello

04 sept. 2026 - 16:20 hrs.

Los del Muro se presentará el próximo sábado 5 de septiembre en el Gran Arena Monticello, en lo que promete ser una noche de risas.

Los intérpretes visitaron esta tarde de viernes el estudio de Mucho Gusto, donde adelantaron que quienes asistan verán algo muy distinto a lo que aparece en televisión.

Aseguraron que es otro ritmo y temático, con toques mucho más teatrales, aunque sin abandonar su esencia de humor.

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Gran show de Los del Muro

En el escenario se desplegará el elenco completo de Los del Muro, compuesto por Toto Acuña, Beto Espinoza, Pato Fuentes, Paola Troncoso, Belén Mora, Sandra Donoso, Julio Jung, Gustavo Becerra, Scarlett Ahumada y Miguelito.



Las entradas para el show están a la venta a través del sistema Ticketmaster (clic acá) y en los puntos oficiales de Monticello.

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