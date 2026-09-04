Interpretando uno de sus hits y con especiales regalos: Así fue la romántica visita de Luciano Pereyra en MG

04 sept. 2026 - 15:30 hrs.

Un viernes extremadamente romántico se registró en Mucho Gusto con la visita del cantante argentino Luciano Pereyra, en el marco de su regreso a Chile.

El intérprete de "Porque aún te amo" se mostró feliz de estar una vez en nuestro país, en esta ocasión por su tour "Te sigo amando".

Pereyra adelantó que sus conciertos traen un tinte especial, ya que su nuevo disco reeditó algunas de sus canciones e incorporó temas nuevos con sabor cumbiero.

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Además, el cantante le hizo entrega de dos especiales regalos a José Antonio Neme y Karen Doggenweiler: la camiseta del tour.

Y lo más esperado vino al final, cuando Luciano Pereyra saltó al estudio del matinal para interpretar su hit "Enséñame a vivir sin ti".

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