Denominados "buitres de la Inspección del Trabajo": Denuncian engaños de supuestas oficinas jurídicas móviles

07 sept. 2026 - 13:40 hrs.

El equipo de Mucho Gusto recibió una serie de denuncias por los denominados "buitres de la Inspección del Trabajo", furgones que ofrecen servicios de asesoría legal para trabajadores que tienen algún problema con su empleador.

Se ubican en puntos estratégicos, sobre todo afuera de algunas oficinas de la Dirección del Trabajo de la Región Metropolitana. Sus víctimas los acusan de no cumplir con lo que prometen, de quedarse con más dinero del que acordaron y de engañarlos con los contratos.

Prometían cobrar un 9% y terminaron reteniendo más del 50%

En el año 2022, 46 trabajadores de mantención y jardinería fueron despedidos sin sueldo ni finiquito por una empresa subcontratista de la Municipalidad de Lo Espejo.

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A la salida de la Inspección del Trabajo de San Miguel, vehículos de asesorías jurídicas los esperaban; se llamaban "oficinas jurídicas móviles". Entre la confusión y la necesidad, los captadores comenzaron a ofrecer sus servicios con la promesa de cobrar solo el 9% de comisión por sus servicios.

Días después, los 46 trabajadores fueron citados a firmar el contrato en una notaría de la capital. Pero nunca revisaron el contrato, el cual estipulaba que, si el caso pasaba a tribunales, los honorarios saltaban automáticamente hasta un 30%. Sumado a esto, también había cobros extras de gastos operacionales y recargos por cobranza.

Pasaron tres años de juicio y, en el camino, dos de las personas mayores del grupo fallecieron sin ver un peso. Finalmente, ganaron la demanda laboral, pero al momento de recibir el dinero llegó el golpe. El estudio jurídico móvil hizo efectivo el cobro del contrato, reteniendo más del 50% de los finiquitos.

Este no es el único caso de esta verdadera maquinaria que se organizó, integrada por los captadores, el abogado y su empresa. Algunas firmas de abogados con estas oficinas móviles intentan captar clientes de forma más fácil. Por ejemplo, hay una empresa que cuenta con furgones en diferentes puntos de la Región Metropolitana: Ñuñoa, Santiago, Maipú, San Miguel, entre otros.

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