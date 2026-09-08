Retiran cerca de 20 "narco cámaras" instaladas en La Pintana: Eran usadas para vigilar a Carabineros

08 sept. 2026 - 11:15 hrs.

Un operativo conjunto entre Carabineros y la Municipalidad de La Pintana permitió retirar cerca de 20 cámaras de vigilancia instaladas ilegalmente por grupos criminales en la población Santo Tomás.

La acción se desarrolló en virtud de una investigación de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la institución policial, la cual identificó la presencia y origen de estos aparatos tecnológicos.

Operativo en La Pintana

Las cámaras estaban instaladas principalmente en postes de alumbrado público de avenida Joaquín Edwards Bello, muchas de ellas escondidas al interior de tubos PVC, con la clara intención de advertir el ingreso de policías al sector donde se realizan actividades delictuales.

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"Tenemos presupuestado retirar 24 cámaras de televigilancia, que fueron instaladas para vigilar a la policía cuando entra al territorio", afirmó a Mucho Gusto la alcaldesa Claudia Pizarro.

La jefa comunal agregó que los antisociales "no tienen escrúpulos, instalan estas cámaras de luz de día. Los vecinos se sienten atemorizados, sobre todo porque llegan a instalar estas cámaras y son vigilados".

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