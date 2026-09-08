Vecinos de La Pintana valoran retiro de "narco cámaras" y piden "liberar secreto bancario"

08 sept. 2026 - 11:45 hrs.

Vecinos de la población Santo Tomás valoraron la intervención de la Municipalidad de La Pintana y Carabineros que terminó con el retiro de 24 cámaras de televigilancia utilizadas por bandas de narcotraficantes para monitorear movimientos en el sector.

"Es importante que hagan estos operativos", destacó a Mucho Gusto Angelo Pradenas, uno de los residentes del sector que dijo haber desconocido la presencia de un circuito de dispositivos electrónicos.

Retiro cámara de seguridad

No obstante, el hombre aclaró que, junto con este tipo de intervenciones, también se debe realizar un seguimiento al dinero de las bandas delictivas.

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"Esto hay que llevar más arriba, no necesariamente sacar una cámara de un árbol; hay que liberar el secreto bancario, los computadores y las cámaras de los ministros, del presidente, de los diputados, de la gente que está en contra de liberar el secreto bancario", afirmó.

Según comentó, el dinero de los traficantes "no se da vuelta en un almacén, es plata que se da vuelta en grandes empresas".

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