Con picotas y carretillas: Labocar realiza nuevas pericias en casa de confeso de crimen de Mariana Sepúlveda

08 sept. 2026 - 12:35 hrs.

La mañana de este martes, personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) realizó nuevas pericias en la casa del hombre que confesó ser autor del crimen de Mariana Sepúlveda, ubicada en el pasaje Logroño en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana.

De acuerdo a la periodista Daniela Valdés, los trabajos se concentran en un sector ubicado detrás de la vivienda de la casa del sujeto, donde según él habría dejado el cuerpo de la joven de entonces 19 años.

Desde la institución policial difundieron un registro donde es posible observar dicho espacio, que presentó dificultades para el ingreso de carabineros al ser un sector angosto.

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En ese sentido, personal de Labocar ha debido utilizar herramientas, como picotas y carretillas, para despejar la zona de interés.

Recordemos que el sujeto fue detenido la tarde del lunes y este martes pasará a control de detención y a su posterior formalización en el Centro de Justicia de Santiago.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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