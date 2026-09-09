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Operativo "La Purga": Más de 500 detectives desarticulan red de sicarios liderada por ciudadano chileno

  • Por Sebastián Paillafil

Más de 500 detectives participaron en un gran operativo en la Región de O’Higgins, que permitió desarticular una red de sicarios y que, de acuerdo con los antecedentes, era liderada por un ciudadano chileno.

El procedimiento fue denominado "La Purga" y contempló el allanamiento de 187 domicilios, producto de una investigación conjunta entre la policía civil y la Fiscalía de Análisis Criminal O’Higgins.

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Chileno lideraba red de sicarios

Las diligencias dieron como resultado la detención de varias personas de nacionalidad chilena y del líder de la organización, un ciudadano chileno.

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Los integrantes de esta estructura criminal están vinculados a diversos homicidios cometidos en distintas regiones del país. Entre ellas, la balacera en la Parroquia Divino Maestro de Rancagua, que fue el punto de inicio de la investigación.

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Además, se encontraron armas y artefactos pirotécnicos, entre otros elementos.

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