Operativo "La Purga": Más de 500 detectives desarticulan red de sicarios liderada por ciudadano chileno

09 sept. 2026 - 13:15 hrs.

Más de 500 detectives participaron en un gran operativo en la Región de O’Higgins, que permitió desarticular una red de sicarios y que, de acuerdo con los antecedentes, era liderada por un ciudadano chileno.

El procedimiento fue denominado "La Purga" y contempló el allanamiento de 187 domicilios, producto de una investigación conjunta entre la policía civil y la Fiscalía de Análisis Criminal O’Higgins.

Chileno lideraba red de sicarios

Las diligencias dieron como resultado la detención de varias personas de nacionalidad chilena y del líder de la organización, un ciudadano chileno.

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Los integrantes de esta estructura criminal están vinculados a diversos homicidios cometidos en distintas regiones del país. Entre ellas, la balacera en la Parroquia Divino Maestro de Rancagua, que fue el punto de inicio de la investigación.

Además, se encontraron armas y artefactos pirotécnicos, entre otros elementos.

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