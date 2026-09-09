¿A qué hora llueve en Santiago? En este momento del día se registrarían precipitaciones este miércoles

09 sept. 2026 - 09:35 hrs.

Después de varios días primaverales con cielos despejados y altas temperaturas para esta época del año, sin embargo, las precipitaciones volvieron a estar presentes en la Región Metropolitana durante el pasado martes.

Dicha inestabilidad se mantendrá durante este miércoles, donde vuelve a aparecer la probabilidad de chubascos en la capital.

A esta hora podrían registrarse precipitaciones

Así lo adelantó el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, quien detalló que tendremos cambios en el clima durante el transcurso de la jornada.

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Y es que, si bien amaneció nuboso, en el transcurso del día el sol romperá las nubes y se hará presente, llegando a estar "casi despejado".

No obstante, entre las 5 y 8 de la tarde es el lapso en el que pueden caer nuevamente gotas sobre Santiago. Enfatizó que será un escenario similar al ocurrido el martes en la capital.

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