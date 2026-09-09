"Desde la Región del Biobío al norte...": Así estará el tiempo durante Fiestas Patrias

09 sept. 2026 - 10:25 hrs.

En una nueva edición de Mucho Gusto, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, adelantó cómo viene el pronóstico del tiempo y si habrá lluvia para las celebraciones de Fiestas Patrias.

El experto de Mega indicó que esta proyección para la semana dieciochera es más actualizada que la entregada la semana pasada.

"Ahora podemos decirle ya con mayor certidumbre que en el norte y el centro del país, desde la región del Bío Bío al norte", partió Sepúlveda con cierto grado de tensión que se reflejó en las caras de José Antonio Neme y Karen Doggenweiler.

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"Desde Visviri, desde los bofedales, desde el altiplano, pasando por el norte chico, los campos, las playas de la zona central y hasta la región del Biobío…", agregó.

Con la completa atención de los conductores, lanzó: "17, 18, 19 y 20 de septiembre. ¡No tenemos lluvia!".

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