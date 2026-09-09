No solo pasa en Chile: Socavón aparece frente a mansión de Nicolas Cage en Estados Unidos

09 sept. 2026 - 11:15 hrs.

La aparición de socavones en sectores urbanos del país se ha tomado los portales de noticias durante los últimos meses. Sin embargo, esta parece ser una situación que no solo se produce en Chile.

Y es que, en las últimas horas, se reportó un enorme agujero nada más que frente a la mansión del actor Nicolas Cage en Malibú, California.

Ni la mansión de Nicolas Cage se salva de socavón

Ni los costosos materiales ni la planificación de los mejores arquitectos lograron evitar la aparición de un socavón de aproximadamente nueve metros por nueve metros frente al garaje de la vivienda.

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Según la información de medios estadounidenses replicada en Mucho Gusto, el derrumbe se atribuyó a la erosión costera producto de las fuertes lluvias y oleaje que se registraron en el sur de California por el huracán Marie.

Cabe destacar que Nicolas Cage adquirió la propiedad en 2024 por la importante cifra de 10,5 millones de dólares. La mansión cuenta con más de 370 metros cuadrados.

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