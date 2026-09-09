Quedó la crema: Camión con torta y dulces choca tras intento de encerrona en Vespucio Norte

09 sept. 2026 - 09:03 hrs.

Tortas, pasteles y hasta berlines quedaron desparramados en la autopista Vespucio Norte la mañana de este miércoles, luego que un camión chocara contra una barrera de contención para evitar una encerrona.

El hecho ocurrió a la altura de San Pablo, en la comuna de Pudahuel, en dirección al Aeropuerto de Santiago, cuando un grupo de sujetos intentó interceptar un vehículo de tipo ¾ que transportaba productos de pastelería.

Pasteles quedaron desparramados

En medio de la maniobra para evitar a los delincuentes, el conductor perdió el control del camión e impactó las barreras de contención.

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Todo esto provocó daños estructurales en el vehículo y la caída de parte de la carga, la que quedó esparcida sobre la autopista.

Desde Carabineros indicaron que el automóvil donde se transportaban los delincuentes ya fue identificado por las distintas cámaras de seguridad de la propia carretera, por lo que se encuentran realizando diligencias para su captura.

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