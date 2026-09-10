¿A qué hora lloverá este jueves en Santiago? Anticipan precipitaciones y tormentas eléctricas

10 sept. 2026 - 09:14 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, adelantó que la jornada de este jueves 10 de septiembre en Santiago estará marcada por precipitaciones y tormentas eléctricas.

Y es que la condición de inestabilidad ha ido en aumento, generando las condiciones para un pronóstico con caída de agua que esta semana ya se ha hecho presente martes y miércoles, aunque muy sectorizada.

A esta hora lloverá en Santiago

De acuerdo con el experto, se esperan chubascos y, en sectores, tormentas eléctricas desde la Región de Coquimbo a la Región del Maule.

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Aclaró que esto se producirá durante la tarde de este jueves en Santiago, más precisamente, luego de las 15:00 horas.

Estas precipitaciones, que serán más intensas por sectores, estarán acompañadas de tormentas eléctricas.

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