Con Darynka sacando pica: El inusual encargo de Neme y Karen tras antojo con dulces chilenos

10 sept. 2026 - 10:45 hrs.

Un divertido momento se vivió la mañana de este jueves en Mucho Gusto, donde quedó demostrada la locura que generan en el equipo los "dulces chilenos".

Precisamente, Darynka Marcic se trasladó hasta el restaurante Agua de Piedra en la comuna de Curacaví, uno de los más reconocidos por sus empolvados, chilenitos y otro sinfín de pasteles.

Locura por los "dulces chilenos"

La gran cantidad de dulces no hizo más que generar antojo en el panel. Por lo mismo, Jaime Leyton tomó su celular para hablarle por WhatsApp a la notera y hacerle un pequeño encargo.

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Luego que el mismo meteorólogo se "echara al agua", Karen Doggenweiler y José Antonio Neme comenzaron a enviar su largo listado de deseos, encomendándole dicha misión al productor.

La desesperación por algo dulce llevó al equipo que el conductor de Mucho Gusto elaboró un esquema para que cada uno pudiese pagar un porcentaje y así repetir entre todos la módica suma de ¡50 pasteles!.

Lo único cierto es que la única persona de Mucho Gusto que probó, degustó y disfrutó con los ricos dulces fue Darynka, quien, como coloquialmente se dice, se "zampó" unos cuantos antes de terminar el despacho.

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