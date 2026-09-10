"Es tan impresentable": Neme cuestiona contratación de estudiante y regreso de Natalia Ducó al Gobierno

10 sept. 2026 - 11:26 hrs.

La mañana de este jueves, José Antonio Neme lapidó la contratación de un estudiante de Periodismo de 19 años en el Ministerio de Interior, con una remuneración de $1,9 millones, así como el regreso de Natalia Ducó como parte del denominado Segundo Piso.

Todo surgió mientras el panel de Mucho Gusto comentaba el nuevo escándalo que envuelve al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, luego de que se revelara la existencia de una lista negra secreta elaborada por el Ministerio de Interior que contiene más de 200 periodistas, panelistas y columnistas de medios de comunicación.

El crudo análisis de Neme

José Antonio cuestionó el dosier, en el cual se clasificaba por ideología y afinidad con el Ejecutivo español, asegurando que, desde el punto de vista de recursos públicos, es lo mismo que ocurre en nuestro país.

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"Es tan impresentable desde el punto de vista de los recursos públicos como contratar a un estudiante de periodismo de primer año y pagarle $1.900.000 para encargarse de tareas digitales en un ministerio", aseveró Neme.

Según el comunicador, con este tipo de acciones "te das cuenta de que son todos iguales, dado que el asesor Valenzuela escribía en el pasado una columna diciendo que eran todos unos parásitos en el gobierno anterior, y ahora descubrimos que hay un estudiante de periodismo de primer año que no sé cómo llega a tener contacto con un ministro".

"A una ministra que la sacan por mala y termina de vuelta en el segundo piso haciendo lo mismo, por lo cual la habían movido del Ministerio del Deporte", agregó.

Neme concluyó afirmando que esto es el fiel reflejo de la política mundial y que "la democracia representativa es la que está en crisis por quienes la administran".

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