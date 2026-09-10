Robos y lanzazos a la orden del día: Esta es la esquina más peligrosa de la Alameda

10 sept. 2026 - 12:00 hrs.

La intersección de calle Maipú con avenida Bernardo O’Higgins se ha transformado en una de las más peligrosas de Santiago, donde los robos y lanzazos están a la orden del día.

En junio, autoridades intervinieron el sector retirando comercio ambulante y prometiendo que los delitos iban a reducirse. Sin embargo, 90 días después de este operativo, la situación no cambia.

Entre los comerciantes ambulantes que se instalan afuera de una galería comercial, los antisociales se camuflan para atacar a las personas que visitan el Barrio Meiggs.

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Cámaras captan 4 robos en 37 minutos en Meiggs

Si bien Carabineros y personal de la Municipalidad de Santiago fiscalizan constantemente, estos sujetos regresan una y otra vez, sin dar tregua.

Mucho Gusto tuvo acceso a imágenes exclusivas de cámaras de seguridad que captaron el actuar de delincuentes que cometieron 4 robos en casi media hora, siendo más precisos en 37 minutos.

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