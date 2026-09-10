Robos y lanzazos a la orden del día: Esta es la esquina más peligrosa de la Alameda
La intersección de calle Maipú con avenida Bernardo O’Higgins se ha transformado en una de las más peligrosas de Santiago, donde los robos y lanzazos están a la orden del día.
En junio, autoridades intervinieron el sector retirando comercio ambulante y prometiendo que los delitos iban a reducirse. Sin embargo, 90 días después de este operativo, la situación no cambia.
Entre los comerciantes ambulantes que se instalan afuera de una galería comercial, los antisociales se camuflan para atacar a las personas que visitan el Barrio Meiggs.
Cámaras captan 4 robos en 37 minutos en Meiggs
Si bien Carabineros y personal de la Municipalidad de Santiago fiscalizan constantemente, estos sujetos regresan una y otra vez, sin dar tregua.
Mucho Gusto tuvo acceso a imágenes exclusivas de cámaras de seguridad que captaron el actuar de delincuentes que cometieron 4 robos en casi media hora, siendo más precisos en 37 minutos.
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