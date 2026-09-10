"¿La Rosa y El Clavel o La Consentida?": Neme y Karen Doggenweiler debaten sobre su cueca favorita

10 sept. 2026 - 12:40 hrs.

La fiebre "dieciochera" contagió a José Antonio Neme y Karen Doggenweiler, quienes protagonizaron un importante debate propio de la época: ¿cuál es la cueca favorita?

Todo surgió cuando el conductor de Mucho Gusto recordó una de las preguntas que componía la trivia a la cual fue puesto a prueba en el podcast que comparte con Julio César Rodríguez.

¿Cuál es la cueca favorita?

"Nos hicieron un test de la chilenidad y nos preguntaron por cuál es la cueca que más nos gusta", dijo el comunicador, instalando de lleno el debate en el estudio del matinal.

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Con la interrogante puesta, Neme comentó que "estoy entre La Rosa y El Clavel y El Guatón Loyola".

Si bien Karen Doggenweiler le dio en el punto de que El Guatón Loyola tiene su toque de humor, su favorita era La Consentida.

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