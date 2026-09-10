¡Se sabía el nombre de todos! El tierno mensaje de pequeño fanático de Mega que derritió corazones

10 sept. 2026 - 13:35 hrs.

Derretidos por ternura. Así quedaron José Antonio Neme y Karen Doggenweiler en la más reciente emisión de Mucho Gusto, con la aparición de un dulce entrevistado.

El periodista Karim Butte se encontraba tomándole el pulso al barrio Meiggs cuando decidió entrevistar a una madre y a su pequeño hijo, sin saber cómo terminaría todo.

La ternura de pequeño

Y es que en el momento en que le acercó el micrófono al pequeño, comenzó a mandar saludos, pero no solo a los conductores del matinal, sino a panelistas y una serie de rostros del canal.

Mega

"Es fanático del Mega", reaccionó sorprendido Karim ante el increíble conocimiento del niño, a quien terminó por entregarle el micrófono.

"Un saludo para todos, que tengan bonitas fiestas", fueron las últimas palabras de este pequeño que sorprendió con su cariñoso saludo y ternura.

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