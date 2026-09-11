¡Es de un kilo! Periodista de Mucho Gusto deja la grande tras probar enorme empanada de Pomaire

11 sept. 2026 - 10:00 hrs.

1 kilogramo de masa y pino. Así es la "empanada de kilo" que cautiva a visitantes en Pomaire, comuna de Melipilla, y que la periodista Kathy Ibáñez decidió probar en vivo y en directo en Mucho Gusto.

Precisamente, un equipo del matinal emprendió rumbo al pequeño pueblo conocido por sus artesanos alfareros y su gastronomía chilena, que en Fiestas Patrias vuelve a tomar relevancia.

El "desayuno de campo" de Pomaire

El viaje de Kathy y compañía no era simple, sino que fueron en busca del "desayuno de campo" al restaurante San Antonio, el que con tan solo verlo, uno quedaba con el ombligo para afuera, como se dice en buen chileno.

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Entre el pan amasado, los empolvados, merenguitos, sopaipillas y más, lo que más llamó la atención de la comunicadora y del panel que estaba en Santiago fue la enorme empanada que yacía sobre la mesa.

Se trataba de una preparación de nada más y nada menos que de un kilo. Sí, un kilo de carne y masa que tentó a Kathy, quien pidió el cuchillo para partirla y degustar de ella.

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