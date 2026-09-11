Con sandalias y en silencio: Así fue la llegada de Martín de los Santos tras extradición desde Brasil

11 sept. 2026 - 14:50 hrs.

En total silencio llegó este viernes Martín de los Santos, en el marco de la investigación por la agresión contra un adulto mayor ocurrida en Vitacura en mayo de 2025.

El vuelo del imputado aterrizó cerca de las 11:40 horas, con De los Santos custodiado por dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes lo trajeron al país tras permanecer recluido en la cárcel de Cuiabá, Brasil.

Martín de los Santos llegó a Chile

De los Santos fue sacado por un acceso alternativo del principal terminal aéreo de Chile, donde lo esperaba un vehículo de la PDI para ser trasladado a un cuartel de la institución.

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Se espera que en las próximas horas sea llevado a la Corte de Apelaciones para pasar a control de Gendarmería.

De esta forma, deberá enfrentar las consecuencias por la brutal golpiza a Guillermo Oyarzún, quien resultó con lesiones de extrema gravedad y secuelas permanentes, como la pérdida de la visión de su ojo derecho, fracturas faciales y pérdida del olfato.

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