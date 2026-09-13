Una mujer vengativa: Paula se lanzó contra su propia hermana para quedarse con Javier en La Baronesa

13 sept. 2026 - 09:15 hrs.

En La Baronesa, Paula Márquez (Francisca Armstrong) siempre fue una fiel creyente de que un "príncipe azul" llegaría a su vida y tendría un matrimonio largo y feliz como sus abuelos y sus padres. Sin embargo, para conseguirlo está dispuesta a todo, incluso si eso significa destruir a su hermana menor.

Ella conoció a Javier (Simón Pesutic) y tras un par de encuentros amorosos, se convenció de que él es su gran amor. Todo se derrumbó al enterarse de que él se casaría con su hermana Emilia (Octavia Bernasconi) y en un arrebato, le declaró la guerra frente a toda su familia.

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Su carácter impulsivo y apasionado es conocido por los Márquez y León (César Caillet) se ofreció a conversar con ella para consolarla.

Con su padrino, la joven lanzó una frase demoledora: "A Javier, lo amo y por eso lo puedo perdonar, pero la Emilia no. La Emilia me traicionó, me apuñaló por la espalda... ¡mi propia hermana!".

El plan para quebrar un compromiso

Paula habló con Emilia para reparar su relación de hermanas, solo con la condición de que tuviera una última conversación con Nicolás (Andrew Bargsted), a quien había convencido de apoyarla en su plan.

En el encuentro, Emilia se besó con su ex y Paula lo grabó todo. Incluso, presenció el sufrimiento de su hermana y se alegró por ello.

Posteriormente, le llevó el registro a Javier para que viera la clase de mujer que es Emilia. "Mira, estoy acá para salvarte de que no te cases con una mujer que no te ama y además te engaña", le dijo. Pero el apostador, en lugar de agradecerle, la expulsó de su cuarto de hotel.

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