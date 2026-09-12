De amor platónico a algo más: Así cambió la relación de Francesca y Daniel en La Baronesa

12 sept. 2026 - 11:06 hrs.

Daniel (Francisco Reyes Cristi) lleva años enamorado de Francesca (Katyna Huberman). De hecho, le confesó a sus compañeros de trabajo que era su amor platónico desde la adolescencia y ellos le animaron a dar el primer paso.

Con este consejo, las cosas cambiaron en los recientes capítulos de La Baronesa. Daniel iba a consolar a su amigo Nicolás (Andrew Bargsted), pero en la casa solo estaba su madre. En lugar de irse, decidió aprovechar el momento.

Le preparó a Francesca dos platos de su especialidad para conquistarla con el paladar y unos tragos después, la besó. "Para mí esto es un arte, la cocina es arte y, bueno, todos los artistas también necesitamos un propósito, ¿no? Digo, para hacer nuestro arte, inspirarnos. Para mí hoy tú fuiste mi musa inspiradora", confesó.

La Baronesa / Mega

Y aunque la terapeuta sintió culpa por involucrarse con el hijo de su mejor amiga, aceptó mantener una relación secreta con Daniel, quien constantemente le envía mensajes románticos a su teléfono.

De hecho, en un arranque inesperado, el chef dejó la cocina del "Doña Aurora" en pleno horario de trabajo para vivir un intenso momento con la mujer de sus sueños, aunque casi fue descubierto por Clara (Lorena Bosch).

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Por su parte, Nicolás fue capaz de percibir el cambio en el ánimo de su madre, quien se ve más risueña y contenta que de costumbre.

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