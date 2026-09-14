¿Último día de Fiestas Patrias con lluvia? Anuncias posibles precipitaciones para varias regiones de Chile

14 sept. 2026 - 09:30 hrs.

Esta mañana, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, anunció que podría llover el último día de Fiestas Patrias en algunas ciudades de Chile.

Precisamente, el profesional del tiempo llegó para anunciar que Santiago se vería afectado por una ola de calor en esta semana dieciochera. Sin embargo, todo este panorama cambiaría el domingo y no solo para la capital del país.

En definitiva, Sepúlveda aclaró que se trata de un sistema frontal que avanzará muy rápido desde el sur del país hacia el centro.

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¿En qué localidades podría llover?

"El día domingo esperamos que amanezcamos con cielo nublado. La probabilidad de algunos chubascos durante la mañana en sectores de la cordillera y, eventualmente, podrían alcanzar también sectores de la provincia de Melipilla y de Buin", expresó.

Enseguida, pasó a explicar que "El día sábado, durante el día, llovería en sectores de Aysén y de Los Lagos, y durante la noche del sábado alcanzaría, entonces, Los Ríos, La Araucanía y el Biobío... Y luego, en la madrugada del domingo, ya abarcaría Ñuble, Maule, O'Higgins y, siempre por la geografía de la capital, llueve primero en San Antonio, Melipilla, Buin y Paine".

Dicho esto, volvió a aclarar que hacia la tarde del domingo podría llegar a Santiago como tal, pero es algo que se tiene que ir viendo con el paso de las horas.

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