Preocupación por "jauría juvenil": Grupo de jóvenes ataca y roba a transeúntes en Valparaíso

14 sept. 2026 - 10:35 hrs.

Una peligrosa situación está llamando la atención de las autoridades y locatarios del barrio comercial Pedro Montt, quienes se han visto afectados por la llamada "jauría juvenil".

Y es que se trata de un grupo de adolescentes, que puede variar desde 4 a 20 personas, quienes se avalanzan sobre una o dos personas para golpearlos y robarles sus pertenencias, con una especial predilección por las joyas.

Precisamente, esta noticia tomó relevancia a nivel nacional luego de que estos jóvenes atacaran a una pareja de turistas franceses que al interior de un local vieron cómo esta jauría los atacaba.

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El peligro de la "jauría juvenil"

Distintos testigos, transeúntes y locatarios de este barrio comercial entregaron su testimonio, asegurando que esta forma de actuar está siendo muy repetitiva durante el último tiempo.

Asimismo, los locatarios afirman que son siempre las mismas personas, además de destacar que esta situación ocurre en la calle Pedro Montt, que colinda con el Congreso Nacional.

Marisole Mujica, presidenta del barrio comercial Pedro Mont, aseguró que es demasiado irónico que esto ocurra a pasos del Congreso y los invitó a caminar un poco para darse cuenta de la realidad de la calle.

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