Camión volcó y aplastó a vehículo contra barrera de contención en Valparaíso: Copiloto quedó atrapado

14 sept. 2026 - 10:20 hrs.

Esta mañana se registró un grave accidente en la bajada Santos Ossa para llegar a la Avenida Argentina en Valparaíso, donde un camión se volcó y aplastó un vehículo.

Precisamente, el periodista Karim Butte se trasladó hasta dicha zona, donde un vehículo de carga venía bajando, instancia en la que perdió el control antes de la curva y se estrelló contra un vehículo menor.

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Grave accidente en bajada de Valparaíso

"Se le cortan los frenos y termina aplastando al otro vehículo, es decir, el vehículo de carga pierde el control, se vuelca y, al volcarse, aplasta contra la barrera de contención al vehículo menor", expresó Butte.

En esa línea, afirmó que en el vehículo había dos ocupantes, un padre con su hijo, siendo el copiloto quien recibe la peor parte, ya que es golpeado en esa parte y queda con algunas lesiones en su cuerpo.

Asimismo, Carabineros expresó que el vehículo tuvo que ser intervenido por Bomberos, quienes retiraron el techo y partes del auto para sacar a la persona que quedó atrapada en su interior.

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