"Les tengo que dar la papa": Germán Valenzuela cambió el micrófono por una mamadera en tierno momento

16 sept. 2026 - 10:35 hrs.

Un tierno momento se vivió la mañana de este miércoles en Mucho Gusto, en medio de la aparición del histórico periodista Germán Valenzuela.

El reportero realizó un despacho en directo desde la Gran Fonda del Lago, en Puerto Varas, Región de Los Lagos, con una invitación que difícilmente se podía rechazar.

El tierno momento de Germán Valenzuela

Valenzuela entregaba detalles del evento con el que se celebrarán las Fiestas Patrias en la zona, cuando relató: "Como llegué temprano, los niños no habían tomado desayuno, entonces aquí les tengo que dar la papa".

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Inmediatamente después de que terminó con su oración, la cámara enfocó al periodista, quien con mamadera en mano le daba leche a un cordero.

"Así se celebra el 18 aquí, porque hay que alimentar a los más pequeños de la casa", agregó entre risas a la tierna escena.

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