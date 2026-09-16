Fiestas Patrias bajo ola de calor: Estas son las temperaturas que tendrá Santiago este fin de semana largo

16 sept. 2026 - 09:20 hrs.

Quedan solo días para el comienzo de las Fiestas Patrias y el olor a asado y la cueca ya se comienzan a sentir por todos lados. Todo esto acompañado de buen tiempo en Santiago, donde las temperaturas alcanzarían los 28 °C de máxima.

Y es que el pronóstico del periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, anticipa una ola de calor primaveral que se mantendrá prácticamente durante todo el fin de semana.

Ola de calor en Santiago

El experto estimó que este miércoles la máxima alcanzará los 27 °C, en una jornada que comenzó con el cielo despejado, pero que durante el día tendrá presencia de nubosidad alta.

Mega

Para este jueves 17 de septiembre continuará el calor, con temperaturas que oscilarán entre los 8 °C y los 28 °C. Además, se mantendrá la presencia de nubes altas durante gran parte de la jornada.

Mientras que el viernes, el sector poniente de la capital amanecerá con bancos de niebla, los que se disiparán durante la misma mañana.

Finalmente, el sábado el cielo pasará de parcial a nublado y, después de las 18:00 horas, el sector oriente de Santiago podría recibir algunos goterones debido a la inestabilidad presente en la cordillera. Todo esto, con 24 °C de máxima.

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