Ola de calor primaveral inicia este martes en Santiago: Termómetros alcanzarán los 30° en estas comunas

15 sept. 2026 - 09:15 hrs.

Esta mañana el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, llegó a entregar el pronóstico del tiempo para esta semana dieciochera.

Y es que este lunes Sepúlveda pasó a mencionar que este martes comenzará una ola de calor primaveral en Santiago, es decir, las temperaturas estarán sobre los 25°.

Sin embargo, el profesional destacó que no se trata de calor extremo, ya que esas temperaturas en septiembre deberían alcanzar los 32° o más.

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Inicia la ola de calor primaveral en Santiago

Precisamente, Alejandro expresó que la temperatura máxima de 29° llegaría este martes cerca de las 4 de la tarde en el centro de Santiago, siendo este un período amplio de calor.

Asimismo, destacó que en la parte norte de Santiago, es decir, Lampa, Colina y otros, podrían llegar a los 30°. De igual forma, agregó que este miércoles ingresa nubosidad, pero alta y no molestará a las temperaturas anunciadas.

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